دي لورينتيس يوافق على تسمية ملعب نابولي باسم الراحل مارادونا

أكد رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس أن ملعب سان باولو سيُعاد تسميته بملعب “دييجو أرماندو مارادونا“؛ تكريمًا لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني، الذي توفي أول أمس الأربعاء عن عمر يناهز 60 عامًا بسبب سكتة قلبية.

وقال دي لورينتيس في رسالة نشرها موقع نادي نابولي الإلكتروني: “عزيزي دييجو، تترك لنا عينة من ماهية الإنسان بكل ضعفه، قوته، حبه التام للحياة وللناس. بطل فريد لا يتكرر”.

وأضاف: “أعتقد أنه من الصحيح تسمية سان باولو باسمك، حتى تستمر معنا كدليل على طريق التميز الذي سلكه هذا الفريق”.

وتم هذا الاقتراح من قبل عمدة مدينة نابولي، لويجي دي ماجيستريس، ووافقه دي لورينتيس على الفور، معربًا عن استعداده لدفع الإجراءات البيروقراطية لتغيير الاسم في أقرب وقت ممكن.

واعتبر دي لورينتيس في رسالته، أن دييجو كان: “رسام كرة قدم تستحق خطوط فرشاته أن تبقى في متحف اللوفر”.

وخصصت مدينة نابولي سلسلة طويلة من الفعاليات لتوديع مارادونا، سواء في منطقة ملعب سان باولو أو في الحي الإسباني.

ومن بعد ظهر الأربعاء، وضع مشجعو نابولي الشموع والصور والقمصان والأوشحة واللافتات لتذكر رمزهم الأبدي.

ولا يزال مئات المشجعين يتجمعون حتى الآن خارج ملعب سان باولو لتذكر مارادونا.