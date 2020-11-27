تشكيلة الزمالك المتوقعة لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

استقر المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو على تشكيلة الزمالك الأساسية التي ستخوض لقاء الأهلي مساء الجمعة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءً، ويقودها الحكم الجزائري مصطفى غربال، الذي تم تعيينه رسميا من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، لإدارة تلك المواجهة.

ويعاني الزمالك من بعض الغيابات تتمثل في إصابة الثلاثي محمود حمدي “الونش”، ويوسف إبراهيم “أوباما”، وعبدالله جمعة، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

كما يغيب عن الزمالك محمد عبدالشافي بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ فترة الطويلة وكانت عبارة عن كسر في الترقوة، فيما تأكدت عدم جاهزية محمد أوناجم للمشاركة أساسيا وقد يجلس بديلا في تلك المباراة.

وجاءت تشكيلة الزمالك المتوقعة لمباراة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: إسلام جابر، محمد عبدالغني، محمود علاء، حازم إمـام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، كابونجو كاسونجو، أشرف بنشرقي، أحمد سيد “زيزو”.

الهجوم: مصطفى محمد.

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