شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينشر تاريخ مواجهات القطبين الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق الزمالك مساء اليوم الجمعة في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي مباراة تاريخية وديربي قاري مثير.

مواجهة اليوم وإن كانت الأولى في نهائي دوري الأبطال، إلا أنها ليست الأولى بين الفريقين في البطولة، حيث سبق أن التقى الفريقان عدة مرات في الأدوار المختلفة لهذه البطولة.

ونشر الموقع الرسمى للأهلى تقريرا عن أبرز أرقام مواجهات الفريقين:

سبق وأن التقى الفريقان في 8 مواجهات بدوري أبطال إفريقيا، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 5 مباريات وكان التعادل حاضرا في 3 مباريات، ولا وجود لنتيجة التعادل السلبي في مواجهات الفريقين بعدما انتهت المباريات الثلاث بنتيجة التعادل الإيجابي.

نجح الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكه في مبارتين من أصل 8 فيما فشل الزمالك في الخروج بشباك عذراء في مواجهات الفريقين بدوري أبطال أفريقيا .

سجل خط هجوم الأهلي 15 هدفا في شباك الزمالك من خلال 8 لاعبين تمكنوا من هز شباك المنافس.

يعد عماد متعب مهاجم الأهلي الأسبق صاحب أول أهداف الأهلي في شباك الزمالك في مواجهات الفريقين بدوري الأبطال، فيما كان أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق صاحب آخر الأهداف.

ثنائي الأهلي التاريخي محمد بركات ومحمد أبوتريكة هما صاحبا المقام الرفيع في لقاءات القمة بالبطولة الأفريقية بعدما تمكن كلاهما من هز شباك الزمالك في 8 مناسبات بواقع 4 أهداف لكل لاعب.

وجاءت مواجهات الفريقين السابقة على النحو التالي:

المواجهة الأولى تعود إلى نسخة 2005 من دوري أبطال أفريقيا لحساب الدور قبل النهائي في البطولة وانتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 عن طريق عماد متعب ومحمد بركات وعاد الأهلي ليكرر فوزه في موقعة الاياب بهدفين دون رد بتوقيع محمد بركات.

تجددت مواجهة الفريقين في نسخة 2008 لحساب مرحلة المجموعات، وانتهت المباراة الأولى بنتيجة 2-1 سجل للأهلي أمادو فلافيو وأحمد حسن، فيما انتهت المباراة الثانية بنتيجة التعادل الإيجابي 2-2 سجل ثنائية الأهلي أمادو فلافيو ومحمد أبوتريكة .

انتظر كلا الفريقين 4 سنوات حتى التقيا مجددا في دوري الأبطال والتي جاءت لحساب مرحلة المجموعات، وانتهت المباراة الأولى بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمد أبوتريكة بينما انتهت المباراة الثانية بالتعادل الإيجابي 1-1 وسجل هدف الأهلي محمد بركات .

التقى الفريقان في نسخة 2013 لحساب دور المجموعات، انتهت المباراة الأولى بنتيجة التعادل 1-1 وسجل هدف الأهلي محمد أبوتريكة، وفي المباراة الثانية حقق الأهلي الفوز بنتيجة 4-2 سجل رباعية الأهلي وليد سليمان وأحمد عبدالظاهر ومحمد أبوتريكة وأحمد فتحي.