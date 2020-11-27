شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الساعات الأخيرة فى معسكر الأهلي قبل النهائي الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات الأخيرة داخل معسكر الأهلى قبل قمة القرن، حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسميانى، المدير الفنى، نظراً لأهمية المباراة للفريق الذى يعتبرها مباراة تاريخية ولها أهمية خاصة لعشاق الفريق الذين طالبوا اللاعبين ببذل قصارى الجهد لتحقيق اللقب التاسع وكسر حاجز النهائيات الذى حرم الأحمر من التتويج فى النهائيات الأخيرة.

ووفقا للمعلومات التى خرجت من المعسكر فان موسميانى، حرص على الأجتماع مع اللاعبين صباحا فى أحد قاعات الفندق راجع خلالها الخطة التى إستقر عليها والتكليفات الخاصة بكل لاعب من المجموعة الأساسية، كما حرص على مشاهدة تسجيلات لمباريات الزمالك الأخيرة لشرح طريقة إيقاف عناصر القوة فى المنافس.

ووضح خلال المعسكر حالة تركيز شديدة من موسيماني الذى يبحث عن النجمة الثانية في تاريخه في مواجهة القرن ، بعدما توج باللقب من قبل مع صن داونز بطل جنوب إفريقيا وكان أيضا على حساب الزمالك.



ويعنى الفوز الكثير لبيتسو موسيماني مع الأهلي ليس فقط إضافة بطولة جديدة قارية لرصيده من البطولات، لكن الأمر يتعلق بتثبيت أقدامه داخل جدران القلعة الحمراء والقدرة على صناعة التاريخ لعدد من المواسم المقبلة الفترة المقبلة.