شكرا لقرائتكم خبر عن اوباما وجمعة والونش للاعبي الزمالك : فوزوا من أجلنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الثلاثى الغائب عن الزمالك اليوم في مباراة الأهلي محمود حمدى الونش وعبدالله جمعة وأوباما الذين حرمتهم كورونا من التواجد فى المباراة على تحفيز زملائهم وقاموا بالاتصال بهم وطالبوهم بالفوز من أجلهم، وشهدت الجلسة الأخيرة للاعبين داخل المعسكر قبل المحاضرة الفنية الأخيرة تعاهد اللاعبون على القتال من أجل الفوز وإهدائه لهم.

وعلمت «المصرى اليوم» أن عدداً من اللاعبين سيتوجهون إلى الونش، وجمعة، وأوباما، في منازلهم بعد المباراة في حالة التتويج باللقب للاحتفال معهم.