شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة قرآن في الزمالك قبل التوجه لاستاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد معسكر نادي الرمالك العديد من الكواليس فى اللحظات الأخيرة قبل مواجهة الأهلي فى نهائي القرن الأفريقي،و عقد اللاعبين جلسة لقراءة القرآن للتبرك وتحصين أنفسهم قبل التوجه للاستاد، وحرص قائد حافلة الأبيض على تشغيل القرآن الكريم فى الأتوبيس منذ الخروج من الفندق وحتى الوصول للاستاد.

فيما عقد إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة جلسة مع اللاعبين بحضور أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة لتحفيزهم وشحن معنوياتهم وأبلغهم بتفاؤله بحصد اللقب شريطة التركيز والثقة فى النفس واحترام المنافس والتركيز طوال الـ90 دقيقة.