شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مكالمة الفيديو بين مرتضى منصور و لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات الأخيرة داخل المعسكر الأبيض حالة من التركيز الشديد والحذر قبل المباراة المصيرية أمام الأهلي في نهائي أفريقيا، وحرص مرتضى منصور، رئيس النادىعلى توصيل العديد من الرسائل للاعبيه قبل الساعات الأخيرة من مباراة القرن المقررة اليوم في التاسعة مساءً حيث أجرى مكالمة فيديو مع اللاعبين طالبهم فيها بالهدوء والتركيز وعدم التفكير إلا فى إسعاد ملايين الجماهير البيضاء.

وطمأن رئيس الزمالك لاعبيه على استقرار الأوضاع داخل النادى إدارياً وفنياً متعهداً لهم بصرف جميع مستحقاتهم ونسبة الـ25% المتبقية من عقودهم عن المشاركات فى الموسم المنقضى، وكذلك صرف مقدمات العقود الجديدة بغض النظر عن نتيجة المباراة، الأمر الذي انعكس إيجابياً على اللاعبين وتعاهدوا على إسعاد وفرحة جمهورهم.

ووجه مرتضى، رسالة أخرى لجماهير الزمالك قائلاً: "ثقوا فى لاعبيكم وقفوا خلف فريقكم فى الانكسارات قبل الانتصارات وفى الإخفاقات قبلالبطولات"، مؤكداً أن الزمالك بجماهيره ولجماهيره دون النظر للقب جاء أو آخر ذهب، مؤكداً أن قوة وقيمة الزمالك تكمن فى جماهيره الأفضل على مستوى العالم على حد قوله.