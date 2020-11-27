شكرا لقرائتكم نهائى القرن عبر القنوات الأرضية..لا تذهب بعيدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا تذهب بعيداً هذا المساء، فأنت على موعد مع قمة الإثارة والمتعة الكروية، عندما تشير عقارب الساعة إلى التاسعة مساءً حيث يستضيف استاد القاهرة الدولى حدثاً تاريخياً فى القارة السمراء، عندما يلتقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بنهائى دورى أبطال أفريقيا، أو نهائى القرن كما تلقبه الجماهير، والذى لم يسبق وأن شهد تواجد كلا الفريقين وجهاً لوجه فى مثل تلك المباراة النهائية.

نهائى القرن عبر القنوات الأرضية

من منزلك يمكنك أن تكون فى قلب الحدث وعبر البث الأرضى لقناة أون تايم سبورت، حيث التعليق المميز للمعلق الرياضى مدحت شلبى وبصحبته الناقد الرياضى حسن المستكاوى.

التردد الأرضى لقناة أون تايم سبورت

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز:27500

معامل التصحيح: ¾.

استقطاب: رأسي

إذاعة الشباب والرياضة

يمكنك أيضاً أن تتابع نهائى القرن عبر الإذاعة المحلية وعن طريق إذاعة الشباب والرياضة وترددها تردد 108 FM، وتذيع إذاعة الشباب والرياضة تعليقًا على المباراة يقدمه مؤمن عبدالغفار.

إذاعة أون سبورت تنقل نهائى القرن

تذيع إذاعة أون سبورت إف إم المباراة المرتقبة بين الأهلى والزمالك أيضاً بتعليق محمد الشاذلى، على تردد 93.7 FM.