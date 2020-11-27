شكرا لقرائتكم إبراهيم نور الدين حكما لنهائى أفريقيا بين الأهلى والزمالك فى هذه الحالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إبراهيم نور الدين حكما لنهائى أفريقيا بين الأهلى و الزمالك في التاسعة من مساء اليوم !! .. خبر قد يتحقق ، ويصبح حقيقة ، حال إصابة الجزائرى مصطفى غربال ، حكم لقاء نهائي القرن ، الليلة ، وذلك ، بعد قرار إسناد مهمة الحكم الرابع الى إبراهيم نور الدين في المباراة المرتقبة .

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين للتواجد كحكم رابع في مباراة اليوم بدلا من رضوان جيد ، الذى أصيب بفيروس كورونا ، ووفقا لقرارات الكاف ولوائحه ، فإن الحكم الرابع في أي مباراة يحل محل حكم الساحة حال تعرضه للإصابة او تعرضه لظروف تمنعه من إدارة المباراة ، وبالتالي فإن تعرض غربال لأى ظرف طارئ قد يجعل نور الدين حكما لنهائى أفريقيا بين الاهلى و الزمالك الليلة .

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اختيار الجزائرى مصطفى غربال، لإدارة المباراة النهائية بين الأهلى و الزمالك في دورى أبطال أفريقيا ، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة ، و التي تقام اليوم على ستاد القاهرة في تمام التاسعة مساء، في حدث تاريخى لأول مرة يتحقق في الكرة المصرية بأن يلتقى الأهلى والزمالك في المنافسة على اللقب الأفريقي .