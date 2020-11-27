شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي مثير بين الهلال والنصر على كأس الملك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تتجه الأنظار مساء السبت، صوب ملعب الملك فهد الدولي، حيث المباراة النهائية المرتقبة بين قطبي الرياض النصر والهلال على كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020 والتي تأجلت إلى هذا الموعد بسبب ظروف جائحة كورونا. وكالعادة، تعد مباراة الفريقين حدثاً مهماً لما لهما من باع طويل في التنافس الشرس والتاريخي، علاوة على أنهما حالياً الأبرز والأقوى في الساحة الكروية السعودية. ويأتي اللقاء بعد أربعة أيام من آخر مواجهة جمعت بين الغريمين لحساب الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين والتي انتهت بفوز الهلال 2-0، بيد أن مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا أعلن ـ بعد صافرة النهاية مباشرة ـ تحدي الهلال في موقعة الكأس، مستنداً إلى أن فريقه سيكون مكتملاً بعد أن لعب المباراة السابقة دون جاهزية عدد من لاعبيه. وفي الوقت نفسه، سيجلس الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، على مقعده في بنك الاحتياط، بعد أن غاب عن المباراة الأخيرة بسبب إصابته بالفيروس، ويستعيد المدرب لاعبه الدولي سالم الدوسري الذي غاب عن المباراة الماضية لإصابته في العضلة الخلفية للفخذ. وسبق للفريقين اللعب على نهائي البطولة 4 مرات، وفاز النصر مرتين في نهائي 1981 (3-1)، و1987 (1-0)، وفاز الهلال بمثلها في نهائي 1989 (3-0)، ونهائي 2015 بركلات الترجيح (7-6). وحقق الهلال اللقب 8 مرات من أصل 15 تأهلاً للنهائي، بينما فاز به النصر 6 مرات من أصل 13 نهائياً. وسيحصل الفائز باللقب على 10 ملايين ريال كأكبر جائزة على مستوى البطولات السعودية، بينما سيحصل الوصيف على 5 ملايين. ويتنافس البرتغالي فيتوريا والروماني رازفان على كتابة تاريخ جديد لهما على مستوى تحقيق نهائيات الكأس، حيث فاز كل منهما بخمسة نهائيات، وسيحقق الفائز مساء السبت، اللقب السادس على الصعيد الشخصي. وفي سجل الإنجازات فاز رازفان (51 عاماً) بتسعة ألقاب متفرقة مع الفرق التي أشرف عليها، أبرزها الدوري اليوناني مع فريق باوك، والدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا مع الهلال، وفاز فيتوريا (50 عاماً) بثمانية ألقاب أبرزها الدوري البرتغالي مرتين مع بنفيكا، والدوري السعودي مرة واحدة مع النصر. ويعول فيتوريا على نجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله، ومواطنه نور الدين أمرابط، وعلى الأرجنتيني مارتينيز والشاب خالد الغنام، لقيادة أصفر العاصمة إلى تحقيق الانتصار والثأر من الهلال، بعد تفوق الأخير في آخر مباراتين على مستوى الدوري (4-1 و2-0). ويضع رازفان ثقته في الفرنسي جوميز والبيروفي كاريلو والإيطالي حيوفينكو والدولي السعودي سالم الدوسري لتحقيق ثلاثية 2019 مع الأزرق. ويمتلك كل مدرب أوراقاً رابحة حسب تفاصيل المباراة، كأيمن يحيى، ورائد الغامدي، وعلي الحسن من جانب النصر، والأرجنتيني فيتو وصالح الشهري من جانب الهلال.