للمرضى وأصحاب القلوب الضعيفة.. استشاري نفسي يقدم نصائح للجماهير أثناء مشاهدة نهائي القرن



مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى فريق الاهلى مع نظيره الزمالك فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، التى تقام بإستاد القاهرة، فى حدث تاريخى لأول مرة، حيث انها المرة الأولى التى يلتقى فيها فريقان من دولة واحدة بالنهائى، وكذلك أول نهائى يقام من دور واحد، دون ذهاب وعودة.

قلق وتوتر ينتاب جميع المصريين، منذ معرفتهم بموعد مباراة القمة الإفريقية بين فريقي الأهلي والزمالك، فما بين مؤيدي فريق الأهلي ومؤيدي الزمالك تشتعل وسائل التواصل الاجتماعي بتعصب كل شخص لفريقه المفضل.

ونصحتالدكتورة رانيا عبد الفتاح، استشاري الصحة النفسية، لـ”القاهرة 24″، إنه لا ينبغي التعصب لأن التعصب عبارة عن مشاعر سلبية يشعر بها الشخص، وتؤدي به إلى الإصابة إلى كثير من الأمراض كارتفاع ضغط الدم المفاجئ، أو الإصابة بالجلطة، أو ارتفاع نسبة السكر في الدم، أو الضغوط النفسية الشديدة.

وحذرت “رانيا” من التعصب لفريق معين، وينبغي تذكر دائمًا أننا جميعنا مصريون سواء شجعنا فريق الأهلي أو الزمالك فالمكسب للمصريين عمومًا.

وأشارت إلى أن المتعصب إنسان غير شجاع على الإطلاق، ويتبنى مقولة يقهر الآخر ولو بالباطل.

وقدمت “رانيا” عددًا من النصائح اليوم لمتابعي نهائي القرن وهي:

لا بد من التفكير اليوم بشكل إيجابي فالتعصب لن يوصلنا لشيء فكلنا مصريون والمكسب لأي الفريقين مكسب للمصريين جميعًا؛ فينبغي الانتماء للبلد وليس للفريق اليوم.

شاهد المباراة مع الأشخاص الإيجابيين، والبعد عن الأشخاص السلبيين الذين يثيرون المشاكل.

تمني الخير للجميع للوصول إلى الاتزان النفسي والروحي والإسعاد بالمباراة.

عدم ترك النفس إلى هواها حتى لا تذهب إلى التعصب، فالتعصب والتهكم والسخرية ليست من الأخلاق ولا من الدين.

التفكير بعقلانية، والبعد عن الحب الأعمى للفريق المفضل.