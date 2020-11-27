شكرا لقرائتكم خبر عن زاهر وصقر يقدمان ستوديو أون تايم سبورت.. شلبى يعلق على الأرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الإعلاميين سيف زاهر وتامر صقر الاستوديو التحليلى لمباراة قمة القرن بين الأهلى والزمالك على شاشة قناة أون سبورت فى نهائى دورى ابطال أفريقيا المقرر أقامتها التاسعة مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولى مع كتيبة من نجوم الكرة المصرية.

تقدم اون تايم سبورت ستوديو تحليلى على البث الفضائى قبل وبعد المباراة، وتذاع المباراة على البث الارضى بتعليق مدحت شلبى ، ويضم المحللين الشيخ طه إسماعيل وحازم امام وعماد متعب ووليد صلاح الدين وأحمد حسن ومحمد زيدان ومحمد أبو العلا وجمال حمزة وأسامة نبيه وتامر صقر .. ويحلل عبد الواحد السيد أداء حراس المرمى بينما أحمد الشناوى وسمير عثمان للتحليل التحكيمى.



المحللين فى ستوديو اون تايم سبورت

أنهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين استعداداتها لإذاعة مباراة نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا بين فريقى الأهلى والزمالك، بتجهيز وتوفير كافة الدعم الفنى والتقنى من كاميرات وسيارات البث وأطقم عمل نقل المباراة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام إذاعة مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا عبر التليفزيون المصرى من خلال بث المباراة أرضيا على قناة تايم سبورتس.

وأكد حسين زين على أهمية نقل المباراة بشكل متميز يليق وأهمية هذا الحدث الرياضى الكبير، مشددا على أن يلتزم الجميع بتناول المباراة بشكل حيادى ومتوازن وإمتاع المشاهدين بصورة متميزة وحضارية تسعد جمهور الناديين الكبيرين ومحبى وعشاق كرة القدم المصرية وتجنب كافة أشكال التعصب الرياضى لأن الفائز من الفريقين فى النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطولة مصرية، مختتما البيان بقوله: "تبث المباراة أرضيا على قناة أون تايم سبورت فى الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة".