شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أعلام الأهلى والزمالك فى شوارع القاهرة قبل نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت شوارع القاهرة تواجد مكثف من بائعو الاعلام الخاصة بناديى الاهلى والزمالك قبل ساعات من النهائى المرتقب بين الأحمر والأبيض ، والمقرر له التاسعة من مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، لحسم بطل النسخة الحالية، والمتوج باللقب الأفريقي فى مباراة تاريخية بين الفريقين لأول مرة فى القارة الأفريقية.

ويذاع نهائى أفريقيا بين الأهلى والزمالك على قناة "أون تايم سبورت" الأرضى ، حيث ستقوم بتغطية المباراة مع وجود أستوديو تحليلى قبل وبعد اللقاء، لمتابعة المباراة الأهم خلال السنوات الأخيرة بين قطبى الكرة المصرية باعتبارها المرة الأولى التى يلتقى فيها العملاقيين وجهاً لوجه فى القارة السمراء.

وتحتل المباراة أهمية كبرى فى ظل كونها اول مواجهة بين فريقين من دولة واحدة في النهائي الأفريقى، بالإضافة إلى إقامة النهائى من مباراة واحدة فقط .

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.