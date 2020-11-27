شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمات فيديو للاعبى الزمالك مع عبد الله جمعة ويوسف أوباما قبل القمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو الزمالك على التواصل من خلال مكالمات الفيديو، مع الثنائى عبد الله جمعة ويوسف أوباما، لاعبى الفريق المُصابين بفيروس كورونا، للشد من أزرهم ووعدهم ببذل أقصى جهد لتعويض غيباهم عن مباراة الأهلى اليوم، حيث يتواجد الثنائى داخل الفندق القديم الخاص بإقامة معسكر الفريق الأبيض، الذى تواجد فيه الفريق منذ يوم الإثنين الماضى حتى ليلة الأربعاء، قبل أن يتم نقل معسكر الفريق فى فندق أخر قريبًا من مطار القاهرة، نظرًا لإقامة حفل زفاف أحمد أيمن منصور، مدافع نادى بيراميدز، داخل الفندق القديم ليلة الأمس، وذلك قبل مواجهة الأهلى التى ستجمع بين القطبين فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، الذى يجمع لأول مرة فى تاريخ نهائى البطولة الإفريقية بين فريقين من نفس البلد.

وتأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

وأخطر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، على أنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء إلى وقت إضافى لمدة شوطين، ثم يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية فى حال انتهاء المباراة والوقت الأصلى بالتعادل، وذلك لتحديد البطل لنسخة دورى أبطال إفريقيا الجارية.

وانتهى الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ‏وسمير عدلى، المدير الإدارى، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، ‏الإداريين، حيث أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلى القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما يرتدى الحارس الزى "الموف"، فيما يرتدى الزمالك الزى الأبيض كاملًا، ويرتدى الحارس الزى الأخضر، وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة ‏من انطلاق المباراة.‏