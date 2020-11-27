شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى القرن.. لاعبو الأهلى يتناولون وجبة الغداء و"كيك وشاى" قبل أخر محاضرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناول لاعبو فريق الأهلي في الوقت الحالي وجبة الغذاء بفندق الإقامة بالتجمع الخامس قبل الخلود للراحة في غرفهم الخاصة إستعداداً لخوض مباراة الزمالك المُقرر لها التاسعة من مساء اليوم بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ومن المقرر أن يتناول اللاعبون وجبة خفيفة عبارة عن كيك وشاي الساعة 5.30 مساء ً قبل عقد أخر محاضرة في السادسة مساءً والتي سيتم خلالها إعلان تشكيل الأهلي إستعداداً للمباراة المرتقبة ، ورفض موسيماني إعلان التشكيل ليلة المباراة أو خلال الساعات الماضية حتى يُحافظ جميع لاعبي الفريق على تركيزهم قبل اللقاء ، ويتحدث موسيماني في المحاضرة الأخيرة عن النصائح الأخيرة للاعبين بجانب إعلان التشكيل ، وإستقر بيتسو موسيماني على خوض مباراة الليلة المُرتقبة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوى ومحمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول وعمرو السولية وحمدى فتحى وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى ومروان محسن.

مباراة اليوم تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذي حرم القطبين من 6 لاعبين إذ يغيب عن الأهلى الثلاثى اليو ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان، فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات فى حيرة كلاً من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى والبرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك.

فى المعسكر الأحمر، حاول موسيمانى طوال الأيام الماضية علاج الأخطاء الفردية التى ظهرت فى أداء لاعبيه فى المباريات الماضية ومنها مباراة أبوقير للأسمدة فى الكأس خاصة فيما يتعلق بالتمركز الخاطئ والتعامل بشكل سيئ مع الكرات العرضية والثابتة ، كما تحدث موسيماني مع لاعبيه عن ضرورة تسليم الكرة سريعاً وعدم الإحتفاظ بها واللعب من لمسة واحدة من أجل إرباك المنافس، كما شرح المدير الفنى للاعبيه ضرورة إيقاف مفاتيح لعب الزمالك وأهمها الثلاثى القوى هجومياً مصطفى محمد وبن شرقى وأحمد سيد زيزو.

ويعول المدرب الجنوب أفريقى على خبرات بعض لاعبيه المؤثرين ويأتى فى مقدمتهم، على معلول وأجاي ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ومن خلفهم الحارس الدولى محمد الشناوى.