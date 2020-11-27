جماهير جنوب أفريقيا تدعم موسيمانى بقميص الأهلى قبل نهائى القرن.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعثت جماهير جنوب أفريقيا برسالة دعم قوية لبيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، وذلك قبل اللقاء المرتقب للفريق الأحمر أمام غريمه التقليدى نادى الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا، والذى يجمع قطبى الكرة الكرة المصرية على استاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة مساءً، فى حدث غير مسبوق فى تاريخ الكرة المصرية والأفريقية، وتداول رواد مواقع التوال الاجتماعى صوراً للجماهير الجنوب أفريقية تدعم موسيمانى بقميص الأهلى.

وخطف نهائى القرن القلوب والعقول على مدار الأيام القليلة الماضية بعدما تقرر تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا ولدواعٍ أمنية قبل أن يتم الاستقرار في النهاية على إقامة مباراة الليلة بين قطبي الكرة المصرية بإستاد القاهرة الذى تقرر إقامة المباراة فيه بدلاً من إستاد برج العرب بسبب الأمطار ، وتُعد هذه هي المرة الإولى التى يُقام فيها نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقين من دولة واحدة ويطمع المارد الأمر لحصد اللقب التاسع في تاريخه فيما يأمل الزمالك في حصد النجمة السادسة في تاريخه.

مباراة اليوم تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذي حرم القطبين من 6 لاعبين اذ يغيب عن الأهلي من الثلاثي ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات في حيرة كلاً من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى والبرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك.

فى المعسكر الأحمر، حاول موسيمانى طوال الأيام الماضية علاج الأخطاء الفردية التىى ظهرت في أداء لاعبيه المباريات الماضية ومنها مباراة أبوقير للأسمدة فى الكأس خاصة فيما يتعلق بالتمركز الخاطئ والتعامل بشكل سيئ مع الكرات العرضية والثابتة ، كما تحدث موسيماني مع لاعبيه عن ضرورة تسليم الكرة سريعاً وعدم الاحتفاظ بها واللعب من لمسة واحدة من أجل إرباك المنافس، كما شرح المدير الفنى للاعبيه ضرورة إيقاف مفاتيح لعب الزمالك وأهمها الثلاثى القوى هجومياً مصطفى محمد وبن شرقى وأحمد سيد زيزو.

ويعول المدرب الجنوب أفريقى على خبرات بعض لاعبيه المؤثرين ويأتى فى مقدمتهم، على معلول وأجاى ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ومن خلفهم الحارس الدولى محمد الشناوى.

فى المقابل، يدخل نادى الزمالك مواجهة الأهلى اليوم رافعاً هو الأخر "التتويج ولا بديل" رغبة منه فى فرض سيطرته على البطولات الكبرى هذا الموسم، عقب نجاحه فى الحصول على السوبر المحلى على حساب الأهلى والسوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى فى فبراير ومارس الماضيين.

البرتغالى جايمى باتشيكو استقر على خوض مباراة اليوم بخطة دفاعية فى المقام الأول لضمان عدم دخول أهداف مرمى الزمالك مع الاعتماد على الهجمات المرتدة فى ظل امتلاك الزمالك الأسلحة التى تؤهله لتنفيذ الهجمات المرتدة بامتياز فى مقدمتهم فرجانى ساسى فى وسط الملعب واشرف بن شرقى وزيزو، ويعول المدرب البرتغالى على المثلث الهجومى القوى المكون من بن شرقى وزيزو ومصطفى محمد.