س و ج: كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والزمالك الليلة فى نهائى أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب ملايين من جماهير الكرة المصرية والعربية والافريقية مباراة الاهلي والزمالك الليلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا فقد خطفت المباراة أنظار وإهتمام ملايين من عشاق الساحرة المستديرة محلياً وعربياً وأفريقياً ونسرد في التقرير التالي أهم المعلومات عن مباراة الليلة التي يراها كثيرون "نهائي القرن":

س: ما هو موعد وملعب مباراة الاهلي والزمالك الليلة؟

ج: تقام مباراة الأهلى والزمالك في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة،بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا وهو اللقاء الذي خطف القلوب والعقول على مدار الأيام القليلة الماضية بعدما تقرر تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا ولدواعي أمنية قبل أن يتم الإستقرار في النهاية على إقامة مباراة الليلة بين قطبي الكرة المصرية بإستاد القاهرة الذى تقرر إقامة المباراة فيه بدلاً من إستاد برج العرب بسبب الأمطار .

س: كم مرة ألتقى الاهلي والزمالك في نهائي أفريقيا؟

ج: أول مرة يلتقي الاهلي والزمالك في نهائي أفريقيا فهذه هي المرة الإولى التى يُقام فيها نهائي دوري أبطال أفريقيا في أفريقيا بين فريقين من دولة واحدة ويطمع المارد الأمر لحصد اللقب التاسع في تاريخه فيما يأمل الزمالك في حصد النجمة السادسة في تاريخه.

س: ما هي غيابات الاهلي والزمالك بسبب "كورونا"؟

ج: فيروس كورونا حرم القطبين من 6 لاعبين اذ يغيب عن الأهلي من الثلاثي ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات في حيرة كلاً من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والبرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك.

س: من هو حكم مباراة الليلة؟

ج: يُدير مباراة الليلة الحكم الجزائري مصطفى غربال وكان مُقرراً ن يكون المغربي رضوان جيد حكماً لتقنية الفار لكن تم تغييره بالحكم جاني سيكازوي بعدما أُصيب جيد بكورونا على أن يكون المصري إبراهيم نور الدين حكما رابعا".