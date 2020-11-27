شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى القرن.. متعب وفلافيو وجلبرتو يدعمون لاعبى الأهلى بفيديو تحفيزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى فيديو تحفيزي لثلاثي الفريق السابق عماد متعب والثنائي الأنجولي فلافيو وجيلبرتو يو[هون خلاله رسائل دعم ومساندة للاعبي الفريق قبل لقاء الزمالك المُقرر له التاسعة من مساء اليوم بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقام متعب وفلافيو وجلبرتو بتسجيل فيديو تحفيزي بناءً على طلب البعض في النادي بموافقة موسيماني وقام الأخير بعرض هذا الفيديو على اللاعبين في إحدى المحاضرات الأخيرة في غرفة الملابس كنوع من أنواع المؤازرة والدعم من لاعبين سابقين كان لهم دور في الفريق ، ونال هذا الفيديو إعجاب وتقدير كثيرون في الفريق.

من ناحية أخرى ، طلب الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، من متابعيه عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، الدعاء له بالتوفيق بعد اختياره حكماً رابعاً فى نهائى القرن وكتب نور الدين عبر حسابه الشخصى على فيس بوك "حكما للقاء القمة 2014 ، واليوم 27 نوفمبر 2020 حكم رابع نهائي دورى ابطال افريقيا الله المستعان دعواتكم (تحيا مصر ).

واختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الحكم الدولى المصرى إبراهيم نور الدين للتواجد كحكم رابع فى مباراة نهائى القرن الأفريقى التى تجمع الزمالك والأهلى فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى بعد إصابة المغربي رضوان جيد بفيروس كورونا، وأخطر الاتحاد الأفريقى، مسئولو اتحاد الكرة باختيار الدولي نور الدين وتم إخطاره بالتواجد في الملعب.

وسبق لإبراهيم نور الدين الحكم الدولي إدارة قمة الأهلي والزمالك فى بطولة الدوري.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اختيار الجزائرى مصطفى غربال، لإدارة المباراة النهائية بين الأهلى و الزمالك في دورى أبطال أفريقيا ، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة ، و التي تقام اليوم على ستاد القاهرة في تمام التاسعة مساء، في حدث تاريخى لأول مرة يتحقق في الكرة المصرية بأن يلتقى الاهلى والزمالك في المنافسة على اللقب الأفريقي .