شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك الأخطر على شباك المنافسين فى أخر 30 دقيقة قبل مواجهة الأهلى.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ انطلاق النسخة الأولى لدورى أبطال أفريقيا فى عام 1964، لم يسبق أن كان الفريقان طرفا النهائي من بلد واحد، لكن الأهلى والزمالك تمكنا أخيرا من تحقيق هذا الإنجاز التاريخى، ليؤكدا ريادتهما للكرة الأفريقية، الزمالك هو أكثر فريق حول "الفرص" فى نهاية المباريات لأهداف، سجل 66% من الفرص آخر 30 دقيقة (8 من 12)، الفريق الأفضل هذا الموسم فى هذه النقطة.

وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 4-1 بمجموعة مبارتي الذهاب والإياب، فيما تأهل الأهلي بعد تخطيه الوداد بخماسية مقابل هدف بمجموع المبارتين.

الأهلي واجه الزمالك خلال 4 نسخ سابقة لدوري أبطال إفريقيا أعوام 2005، 2008، 2012 و2013، انتهت جميعها بتتويج المارد الأحمر بطلا للمسابقة الأعرق في القارة السمراء.

ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة أمام الزمالك في البطولة الإفريقية، حيث حقق الفوز فى خمس مباريات مقابل التعادل فى ثلاث مواجهات.

حقق الزمالك انتصاره الوحيد على الأهلى فى بطولات القارة السمراء فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، حين فاز على المارد الأحمر (1-0) بالهدف الشهير لأيمن منصور، ليُتوج الفارس الأبيض بطلا لكأس السوبر الأفريقى عام 1994.