شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى جيبوتى يستقبل محسن صلاح بعد وصوله لرئاسة بعثة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب الى العاصمة الجيبوتية حيث يترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي سيواجه فريق ارتا سولار بطل جيبوتي في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة غدا السبت على ملعب جوليد بالعاصمة الجيبوتية، وكان في استقبال رئيس النادي السفير محمد مصطفى عرفي سفير مصر في جيبوتي ووفد من السفارة ورامي ربيع مدرب الفريق.

ورحب السفير بالمهندس محسن صلاح مبديا سعادته بوجود فريق المقاولون في جيبوتي ورافقه حتى الوصول لمقر اقامة البعثة ، ودعا السفير المصري رئيس المقاولون لتناول العشاء مساء اليوم بمقر السفارة.

وضمت قائمة اللاعبين محمود أبو السعود وامير عابد ومحمد سمير وابراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة و فادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين واحمد داودا واحمد عربي ومحمد مجلي واحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.