شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفى: موسيمانى قادر على قيادة الأهلى للقب ووجوده أفضل من فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح هشام حنفي نجم الأهلي الكرة المصرية السابق لاعبي الفريق الأحمر بالهدوء في مواجهة الزمالك، وعدم الاستعجال في انهاء الهجمات خاصة وان الأهلي يمر بأفضل فتراته الكروية حالياً وكذلك الزمالك، ولكن الأهلى ثقته في نفسه أفضل ويملك روح البطولة.

ووجه هشام حنفي حديثه للاعبي الأهلي :"العبوا لعبكم وبلاش عصبية وتوتر زي منتم متعودين لو عملتوا كدا هتكسبوا..موسيماني مدرب قدير وأفضل من فايلر وقادر على قيادة الأهلي لمنصة التتويج.

ينوى الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الدفع بمروان محسن مهاجماً في تشكيل الفريق الأساسي خلال مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، فقد استقر بيتسو موسيماني على خوض مباراة الليلة المُرتقبة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى ومحمد هانى وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول وعمرو السولية وحمدى فتحى وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى ومروان محسن.

مباراة اليوم تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذي حرم القطبين من 6 لاعبين اذ يغيب عن الأهلي الثلاثي اليو ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات في حيرة كلاً من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والبرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك.