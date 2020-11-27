أخبار جيدة لجماهير آرسنال وليفربول وأخرى سيئة لقطبي مانشستر

يستعد نادي آرسنال الإنجليزي لاستقبال بعض من جماهيره على ملعب الإمارات بدءًا من الأسبوع المقبل، ضمن خطة عودة المشجعين للمدرجات تدريجيًا.

وحُرمت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز منذ مارس الماضي، من حضور الجماهير إلى الملاعب بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن آرسنال وليفربول سيكونان أحد الأندية الأوائل الذين سيستقبلون الجماهير في المدرجات بداية من 2 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بعدما سمحت الحكومة البريطانية بعودة المشجعين للمدرجات والأحداث الرياضية لأول مرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، بشرط أن يكونوا في مناطق ينخفض بها معدل الإصابات بالفيروس.

وطبقًا للقواعد التي ستدخل حيز التنفيذ بعد فترة الإغلاق، سيتم السماح للمباريات في مناطق المستوى الأول بحضور ما يصل إلى أربعة آلاف مشجع.

وفي المستوى الثاني سيصل عدد الجماهير إلى 2000 مشجع، فيما ستحرم الأنصار من التواجد بأي مباراة في مناطق المستوى الثالث.

ودخلت مدينة مانشستر ضمن نطاق المستوى الثالث والأخير، ما يعني عدم قدرة السيتي واليونايتد على السماح لمشجعيهم بحضور المباريات المقبلة.

ودخلت العاصمة البريطانية لندن ضمن نطاق المستوى الثاني، وهو ما يعني أن مدرجات ملعب آرسنال باتت مؤهلة لاستقبال 2000 مشجع عندما يستضيف فريق رابيد فيينا النمساوي مساء الخميس المقبل، في الجولة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وسيكون ليفربول على موعد مع عودة جماهيره إلى ملعب أنفيلد عندما يواجه وولفرهامبتون يوم 5 ديسمبر المقبل في الدوري الإنجليزي، بحيث لن يتجاوز عدد الحضور 2000 مشجع.

وستشهد مباريات أخرى حضور 2000 متفرج، أبرزها وست هام ضد مانشستر يونايتد، وتشيلسي أمام ليدز يونايتد، وكذلك ديربي لندن بين توتنهام وآرسنال.