الامارات | اليماحي: مارادونا ترك بصمة مضيئة وكبيرة في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن اليماحي: مارادونا ترك بصمة مضيئة وكبيرة في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكد رئيس مجلس ادارة نادي الفجيرة ناصر اليماحي أن "الأسطورة الراحل الأرجنتيني ديغو مارادونا ترك اثرا بصمة مضيئة وكبيرة في الكرة الاماراتية عموما وفي نادي الفجيرة على وجه الخصوص، بعد ان عاش معه موسما حافلا في مختلف الجوانب الرياضية". وقال لـ"الإمارات اليوم": وفاته حدث محزن لجميع الرياضيين في العالم.

وتابع: الجمهور كان يسمع عن اسم مارادونا او يقرأ عنه في الصحف والاعلام عموما، لكنه لم يلتق به، وهو ما ساهم بحضور الجمهور من كل مكان لمشاهدة الأسطورة مارادونا حين حضر لتدريب الفجيرة. وتابع: كان مارادونا أسطورة من أساطير كرة القدم المميزة عالميا، وبهذه المناسبة نعزي الاسرة الرياضية في العالم وأنفسنا لرحيل نجم كبير. وأكد ان الانسانية والبساطة التي كان يتمتع بها مارادونا جعلته على علاقة طيبة وجميلة مع الجميع.

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