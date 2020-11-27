شكرا لقرائتكم خبر عن للتليفزيونات التقليدية والحديثة.. كيف تشاهد «نهائي القرن» على التردد الأرضي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق في التاسعة من مساء اليوم، مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا – المعروف بـ«نهائي القرن»- بين فريقي الأهلي والزمالك. وأعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، بث مباراة نهائي القرن على قناة تايم سبورتس الأرضية.. فكيف تشاهد المباراة على تايم الأرضية؟

1- التليفزيونات التقليدية

- يمكنها التقاط تردد القناة عن طريق «الإريال» القديم الذي يوضع أعلى التليفزيون العادى مباشرة، لكن الجودة ستكون ضعيفة.

- يمكن التقاط الصورة بجودة HD من خلال الحصول على جهاز يحول الإشارة من «أنالوج» إلى «ديجيتال»، ويتم توصيل الإريال به، ليخرج منه كابل ثلاثى «أحمر- أصفر -أبيض»، ويتم توصيلها بالتليفزيون.

2- الشاشات الحديثة

- يحتاج المستخدم للحصول على جهاز تحويل «أنالوج» إلى «ديجيتال»، يكون متصلا به الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ «UHF Antenna»، حيث سيخرج من هذا الجهاز وصلة HDMI يمكن توصيلها بالتليفزيون.

- إذا كان التليفزيون يدعم التحويل المباشر من «أنالوج» إلى «ديجيتال» دون جهاز خارجى سيحتاج المستخدم أيضا لوجود الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ «UHF Antenna»، ويتم توصيله بالتليفزيون أيضا.

3- طريقة تشغيل قناة Time Sport

إذا كانت الشاشة تدعم استقبال البث الأرضى الرقمى

- قم بتركيب الهوائى الأرضى «الأريال»، وتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

- وصل الكابل الخاص بالإريال في المدخل المخصص له بالشاشة RF.

- ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة للبحث عن الإرسال الأرضى الرقمى.

- عقب انتهاء البحث، قم بحفظ القناة التي استقبلتها.

4- إذا كانت الشاشة لا تدعم استقبال البث الأرضى الرقمى

- يحتاج المستخدم إلى جهاز خاص لتحويل أنالوج إلى ديجيتال، وهو الخاص باستقبال البث الأرضى الرقمى، مع مراعاة أن يكون مدون عليه DVBT«أو»DVBT2«

- ركب الهوائى الأرضى «الأريال» ووجهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

- وصل الكابل الخاص بالأريال في المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال RF

- وصل جهاز الاستقبال بالشاشة أو بالتليفزيون العادى عبر كابل ثلاثى أو كابل HDMI

- ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتلفزيون أو الشاشة، للبحث عن الإرسال الأرضى الرقمي.

5- يمكن تحويل القمر الصناعي خاصة طبق الدش إلى إريـال أرضي عادي، وذلك من خلال محول «كونفيرتر» ويباع في محال الدش مقابل 5 أو 10 جنيهات تقريبًا.

يتم تشغيل المحول من خلال فصل سلك الريسيفر وتركيبه في إحدى جهات المحول الشبيهة بالمدخل في «الريسيفر» ثم تركيب الجهة الثانية من المحول في التليفزيون في مدخل الإريـال الأرضي العادي، ليتحول الطبق إلى إريـال أرضي، ويتم فصل القنوات الفضائية مؤقتًا.

وبعد توصيل المحول بالتليفزيون، يجب البحث عن القنوات الأرضية على قنوات التليفزيون، من خلال الريموت كونترول الخاص بالتليفزيون لتظهر القنوات الأرضية وبوضوح تام.

وعقب تحويل البث إلى أرضي يجب البحث عن قناة تايم سبورت الأرضية ومن ثم مشاهدة المباراة بطريقة طبيعية.

ومن المقرر أن تعرض مباراة الأهلي والزمالك أيضًا على قناة beiN Sports HD7 المشفرة، وقناة تايم سبورتس الأرضية.