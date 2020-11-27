شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: حب الأهلاوية للبطولة الإفريقية يدفعنى للقتال من أجل التتويج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيستو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى أن الفوز بالكأس الإفريقية من قبل في طي التاريخ. أريد الآن أن أفوز باللقب مرة أخرى ، هذه المرة مع الأهلي. منذ أن جئت إلى هنا ، الجميع يخبرونني أن هذا هو الكأس الأكثر أهمية الذي يريدون الفوز به، نأمل أن نفعل ذلك.

وتراهن جماهير الأهلى على عبقرية المدرب الجنوب أفريقي الذى نال الثقة مبكراً بعدما وضحت بصمته منذ توليه مسؤولية تدريب الأهلى وتأمل الجماهير فى أن ينجح المدرب فى كسر حاجز النهائيات ويتوج الفريق باللقب .