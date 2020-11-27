شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والاتحاد يستضيفان ضمك والقادسية دورياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يخوض فريقا الشباب والاتحاد لقاءين مهمين أمام ضمك والقادسية مساء اليوم (الجمعة) في افتتاحية لقاءات الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك قبل لقائهما المرتقب في الدور نصف النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

على ملعب نادي الشباب، يلتقي الشباب ضيفه ضمك عند الساعة 5:40م في لقاء مهم للفريقين، إذا يطمح الليث في مواصلة انطلاقته المثالية في الدوري بوصوله للوصافة من 3 انتصارات وتعادلين ولم يذق طعم الخسارة ويملك الفريق 11 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر الهلال وهز هجوم الشباب شباك خصومه 10 مرات فيما اهتزت شباكه 6 مرات، فيما يدخل فريق ضمك هذا اللقاء في وضع لا يحسد عليه إذ تلقى الفريق 4 خسائر وتعادل وحيد ليحصد نقطة وحيدة ويتذيل جدول الترتيب، وأحرز هجوم ضمك 3 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

وسبق أن التقى الفريقان مرتين في دوري المحترفين، وكان ذلك في الموسم الماضي إذ تعادلا في اللقاء الأول في أبها بهدف لكل منهما، وانتصر الشباب في اللقاء الثاني بثلاثية مقابل هدفين.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يخوض فريق الاتحاد لقاء صعباً أمام ضيفه القادسية عند الساعة 7:40م ومما يزيد من أهمية اللقاء الفارق النقطي بينهما إذ يملك القادسية 7 نقاط جمعها من انتصارين وتعادل وخسارتين ويحتل المركز التاسع ويليه الاتحاد بـ6 نقاط حصدها من انتصار و3 تعادلات وخسارة وحيدة، ويتفوق الاتحاد بالقوة الهجومية والدفاعية إذ أحرز هجومه 7 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف بينما أحرز هجوم القادسية 6 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف.

ويقف التاريخ بجانب العميد إذ التقى الفريقان 14 مرة في دوري المحترفين، انتصر الاتحاد في 7 لقاءات وتعادلا في 6 لقاءات وانتصر القادسية في لقاء وحيد، وتمكن هجوم الاتحاد من إحراز 34 هدفاً، فيما استطاع هجوم القادسية تسجيل 14 هدفاً فقط.