شكرا لقرائتكم نصائح الأطباء النفسيين لجماهير القطبين قبل نهائى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى فريق الاهلى مع نظيره الزمالك في مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا ، التي تقام بإستاد القاهرة، في حدث تاريخى لأول مرة ، حيث انها المرة الأولى التي يلتقى فيها فريقان من دولة واحدة بالنهائى ، وكذلك أول نهائي يقام من دور واحد ، دون ذهاب وعودة.

وينصح أحد الأطباء النفسيين جماهير القطبين الأهلى و الزمالك ، لعدم وجود أثار جانبية خلال المباراة ، و عدم تأثر صحتهم، بما تشهده المباراة من احداث .

ومن أبرز النصائح التي قدمها الطبيب تناول أدوية الضغط و السكر والقلب لأصحاب هذه الأمراض المزمنة ، مع نصيحة بعدم مشاهدة اللقاء من جان باصحاب هذه الامراض في حالة التعصب لأحد الفريقين .

كما نصح الطبيب النفسى بضرورة الحصول على المهدئات ، و المشروبات مصل الينسون ، و التيليو و الكراوية ، و حالة متابعة اللقاء فعليه أن يتحلى بالهدوء التام .

ومن النصائح أيضا التي تم تقديمها عدم تدخين السجائر ، بالإضافة الى الحصول على القدر الكاف من النوم قبل المباراة ، مع ممارسة أي نشاط أو دخول السينما لأصحاب التوتر العصبى .

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اختيار الجزائرى مصطفى غربال، لإدارة المباراة النهائية بين الأهلى و الزمالك في دورى أبطال أفريقيا ، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة ، و التي تقام اليوم على ستاد القاهرة في تمام التاسعة مساء، في حدث تاريخى لأول مرة يتحقق في الكرة المصرية بأن يلتقى الاهلى والزمالك في المنافسة على اللقب الأفريقي