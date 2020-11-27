الكاف في مأزق.. إصابة حكم الفار رضوان جيد والحكم الرابع فى قمة الزمالك والأهلى بفيروس كورونا





أصيب الحكم الرابع الزامبى ‏جانى سيكازوى فى مباراة الزمالك والأهلى المقرر لها التاسعة مساء اليوم بفيروس كورونا، ليختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الحكم الدولى المصرى إبراهيم نور الدين كحكم رابع فى اللقاء، بسبب ضيق الوقت لاستدعاء حكم آخر، ليستعين اتحاد الكرة الأفريقي بالدولي نور الدين صاحب الخبرة الدولية الكبيرة.

أعلن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، إصابة الحكم المغربي رضوان جيد بفيروس كورونا المستجد، قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "مفاجأه إبراهيم نور الدين حكم رابع في مباراة اليوم وسيكازوي للڤار بعد إصابة رضوان جيد بالكورونا".

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اختيار الجزائرى مصطفى غربال ، لإدارة المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك في دورى أبطال أفريقيا، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة، والتي تقام اليوم على استاد القاهرة فى تمام التاسعة مساء، فى حدث تاريخى لأول مرة يتحقق في الكرة المصرية بأن يلتقى الأهلى والزمالك فى المنافسة على اللقب الأفريقى.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن تعيين الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏للمباراة المرتقبة، ‏ويعاونه المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الـ«‏VAR‏»، وحكما رابعا الزامبي ‏جاني سيكازوي.‏