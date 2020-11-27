بطولة ألمانيا: فليك قلق من الاعتماد الزائد على نوير

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برلين: يشعر المدرب هانزي فليك بالقلق من أن فريقه بايرن ميونيخ يعتمد حاليا بشكل كبير على حارسه مانويل نوير في الوقت الذي يستعد فيه بطل أوروبا لكرة القدم للدفاع عن صدارته للدوري الالماني لكرة القدم أمام مضيفه شتوتغارت السبت ضمن المرحلة التاسعة.

وبعد تصديه لكرتين خطيرتين بردّ فعل مذهل منقذا فريقه من الخسارة أمام فيردر بريمن في المرحلة الماضية (1-1)، كان الحارس العملاق على الموعد مرة أخرى الأربعاء عندما فاز البافاري على سالزبورغ النمسوي 3-1 في الجولة الرابعة لدوري أبطال اوروبا ليضمن مكانا له في دور الـ16 وصدارة مجموعته.

وقال فليك "من المثير كيف أنه يستطيع ينقذنا من فرص كبيرة ومن تقلي الأهداف. كان لديه بعض الأشياء للقيام بها -- أكثر من اللازم بالنسبة لي".

وتجاهل نوير البالغ من العمر 34 عاما الثناء بعد قيامه بعشرة تصديات ناجحة أمام سالزبورغ، قائلا إن "أهم شيء هو دعم الفريق".

ويأتي أسم نوير في طليعة الأسماء التي رشحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحصول على جائزة افضل حارس مرمى التي سيتم الاعلان عنها في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل، اسوة بأفضل لاعب ومدرب لدى الرجال والسيدات.

ورأى فليك أن نوير الذي قاد بايرن للفوز الخامس عشرا تواليا على الصعيد القاري "في أفضل حالاته" مضيفا "عندما يقترب منه مهاجمو الخصم، يصبح الهدف أصغر وأصغر بالنسبة لهم. لديه ردود فعل مذهلة. لدينا حارس من الطراز العالمي في المرمى".

في المقابل، فإن بايرن يدفع ثمن اخطائه البسيطة غاليا بالتخلي عن السيطرة، كما كان الحال عندما أدى خطأ لوروا سانيه إلى هدف سالزبورغ اليتيم.

واعتبر المدرب أن "هناك خسارة للكرة لا لزوم له.علينا أن نقلل من أخطائنا، هذه هي الأخطاء التي علينا معالجتها".

ويحتل بايرن صدارة البوندسليغا بـ19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن، فيما يحتل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي صدارة سجل الهدافين برصيد 11 هدفا على بعد هدف واحد من الشاب النروجي إرلينغ هالاند نجم دورتموند الأبرز.

وسيكون هالاند على موعد مع امكانية تجاوز أفضل لاعب في أوروبا حينما يستضيف فريقه كولن قبل الأخير السبت لاسيما بعد نجاحه بتسجيل ستة أهداف في أخر مباراتين، بينها رباعية "سوبر هاتريك" في مباراة المرحلة الماضية ضد هرتا برلين فيما كان الهدفان الباقيان في شباك بروج الثلاثاء ضمن دوري الأبطال.

وفاز دورتموند في ست من مبارياته السبع الأخيرة فيما خسر أمام بايرن (2-3)، كما فاز في مبارياته الأربع الأخيرة ضد كولن.

إيمبولو جدير بالمتابعة

سجل المهاجم السويسري بريل إيمبولو هدفا من ركلة مقصية خلفية جميلة ليساهم بفوز فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ على شاختار دانيتسك الأوكراني برباعية نظيفة في الأربعاء الجولة الرابعة لدوري الأبطال ويضعه على مقربة من التأهل إلى دور الـ16.

وبات لقب إيبمولو بين زملائه في الفريق بعد الهدف الذي احرزه "كابتن تسوباسا" (المعروف بكابتن ماجد في العالم العربي وهو سلسلة رسوم متحركة يابانية).

وقال اللاعب البالغ من العمر 23 عاما "سيقول الأولاد (زملاؤه) أن الهدف هو نموذجي مني: أنا أسجل الأهداف الصعبة وأهدر السهلة".

وسيضمن مونشنغلادباخ متصدر المجموعة الأولى أمام العملاقين ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمسابقة الأوروبية في حال تعادله الثلاثاء مع الـ"نيراتسوري" بموازاة فوزر ريال على شاختار.

يستعد لهذه المباراة بلقاء شالكه متذيل الترتيب المحلي، الذي يمر باسوأ فترة له، خاصة بعد وايقافه لاعبي الوسط المغربي أمين حارث والجزائري نبيل بن طالب واعلانه عن التخلي عن خدمات مهاجمه البوسني المخضرم وداد إيبيشيفيتش لأسباب تأديبية.

احصائيات

- حافظ نوير على نظافة شباكه في 201 مباراة من اصل 401 مباراة في جميع المسابقات لبايرن ميونيخ منذ عام 2011.

- سجل هالاند 33 هدفا في 31 مباراة مع دورتموند منذ انتقاله في كانون الثاني/يناير الماضي قادما من سالزبورغ، بما فيها 17 هدفا في 13 مباراة هذا الموسم.

- سجل ليفاندوفسكي 71 هدفا دوري أبطال أوروبا في مسيرته، ما جعله يحتل المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين في القارة.

- تعادل فيردر بريمن في جميع مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري 1-1، ويمكنه تسجيل رقم قياسي غريب فيما لو انتهت مباراته مع فولفسبورغ الجمعة بنفس النتيجة.