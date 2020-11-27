"هدية والأكثر أهمية".. ماذا قال موسيماني وباتشيكو قبل مواجهة نهائي القرن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تصريحات مقتضبة للبرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قبل ساعات من المواجهة المرتقبة.

ويلتقي الزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء مع الأهلي على ستاد القاهرة في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني في أخر تصريحاته قبل المباراة :" الفوز بالكأس من قبل في طي التاريخ، أريد الآن أن أفوز باللقب مرة أخرى مع الأهلي".

وحقق موسيماني بطولة دوري أبطال أفريقيا 2016 رفقة فريقه السابق صنداونز بعدما هزم الزمالك 3-1 بمجموع المباراتين.

وأضاف المدرب الجنوب أفريقي :" منذ أن جئت إلى هنا ، الجميع يخبرونني أن هذا هو الكأس الأكثر أهمية الذي يريدون الفوز به، نأمل أن نفعل ذلك".

من جهته رد باتشيكو في التصريح الأخير له وقال :" لقد كان طريقًا طويلًا وصعبًا للوصول إلى النهائي خاصة في ظل الظروف الحالية".

ويفقد الزمالك ثلاثة لاعبين أساسين بالإضافة إلى إيقاف رئيسه مرتضى منصور لمدة 4 سنوات عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.

وأنهى البرتغالي " ها نحن ذا، ونريد الفوز باللقب كهدية لمشجعينا".