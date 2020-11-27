أحمد عادل عبد المنعم يؤازر الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي القرن

وجه أحمد عادل عبالمنعم حارس مرمي الجونة الحالي ، كلمات تحفيزية للاعبي الأهلي وزملائه السابقين في الفريق، قبل مباراتهم امام الزمالك مساء اليوم الجمعة علي ملعب ستاد القاهرة الدولي. ونشر أحمد عادل عبدالمنعم تغريده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: " اهلاوي انا والفخر ليا انا نادي القرن في القارة هو ناديا واعيش واموت وافضل عشانه وهو فوق دايما مكانه". عشانه وهو فوق دايما مكانه". ومن المقرر ان تبدأ مبارة الأهلي والزمالك في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تجمع بينهما في لقاء قمة القرن الإفريقي ، بنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا .

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