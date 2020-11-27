نجم منتخب جنوب افريقيا يدعم موسيماني قبل النهائي الأفريقي

دعم سيفيوي تشابالالا نجم جنوب افريقيا، مواطنه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أمام الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كتب سيفيوي تشابالالا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" كلنا

خلفك جميعًا يا كوتش بيستو".

وتتجه أنظار عشاق القارة السمراء إلى ستاد القاهرة الدولي لاستضافة الحدث الأكبر في القارة الأفريقية لهذا الموسم، مساء

اليوم الجمعة في التاسعة ، عندما تفتح أبوابه لاستقبال قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك التي تجمع بينهما المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في حدث تاريخي يحدث لأول مرة بالقارة بوصول خصمين إلى المباراة النهائية من نفس البلد.