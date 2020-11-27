نجم منتخب جنوب افريقيا يدعم موسيماني قبل النهائي الأفريقي

دعم سيفيوي تشابالالا نجم جنوب افريقيا، مواطنه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أمام الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
كتب سيفيوي تشابالالا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" كلناخلفك جميعًا يا كوتش بيستو".
وتتجه أنظار عشاق القارة السمراء إلى ستاد القاهرة الدولي لاستضافة الحدث الأكبر في القارة الأفريقية لهذا الموسم، مساءاليوم الجمعة في التاسعة ، عندما تفتح أبوابه لاستقبال قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك التي تجمع بينهما المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في حدث تاريخي يحدث لأول مرة بالقارة بوصول خصمين إلى المباراة النهائية من نفس البلد.
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