مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك al ahly vs al zamalek بث مباشر اليوم بتاريخ 27-11-2020 في دوري أبطال أفريقيا

استقر مسئولو الاتحاد الأفريقى على الوقوف دقيقة حداد على رحيل الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، وذلك خلال مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى القرن الأفريقى بدورى أبطال أفريقيا، المقرر لها التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، وهي المرة الأولي التي يتواجه فيها فريقين من دولة واحدة في نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وودعت الأرجنتين أشهر أسطورة كروية مرت في تاريخها خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، دييجو مارادونا، الساحر المشاغب داخل الملاعب، والذي توفى إثر أزمة قلبية، عن عمر يناهز 60 عاما، وارتدى معجبوه قميصه الرياضي، وأمسكوه بكرات عليها توقيعه، وذرفت الدموع من مختلف الأجيال على لاعب كرة

استثنائي ألهب مشاعر الجماهير بلمساته السحرية في الملاعب.

في سياق متصل كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، والمسئول عن تنظيم مباراة الزمالك والأهلى بنهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة، أن الفريق المهزوم فى المباراة سيتم تسليمه ميداليات المركز الثانى فى غرفة خلع الملابس ولن يتواجد على المنصة، كنوع من الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

وتابع محمد فضل خلال ندوته فى اليوم السابع: الفائز من الزمالك والأهلى سيتم تكريمه بالتواجد على المنصة وتسلم

كأس البطولة، بينما تم الاتفاق خلال الاجتماع الأمنى على تواجد الفريق المهزوم في غرفة الملابس وتسلم الميداليات الخاصة بالمركز الثانى، وهذا الأمر تم التعامل به فى أكثر من بطولة بسبب فيروس كورونا.

يتولى محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مهمة المنسق بين الاتحاد الأفريقى الكاف والاتحاد المصرى فيما يتعلق بنهائى القرن بين الأهلى والزمالك، وأسفرت الاجتماعات بين الطرفين على إسناد هذه المهمة لمحمد فضل لتخرج المباراة لبر الأمان وبتنسيق كامل بين الكاف واللجنة الخماسية لتسهيل مهمة الطرفين لتقديم نهائى أفريقى مشرف للكرة المصرية.