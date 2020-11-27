باتشيكو VS موسيماني .. من يحسم نهائي القرن الليلة

تتجه الأنظار فى التاسعة مساء اليوم الجمعة إلى ستاد القاهرة الدولى لمتابعة اللقاء المرتقب والنهائى «الحلم» بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى مسك الختام وليلة إسدال الستار على منافسات أطول نسخة لدورى أبطال أفريقيا.

وتعد هذه المواجهة هي الثانية بين الزمالك والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، والذي سبق أن فاز على الأبيض في نهائي دوري الأبطال عام 2016 عندما كان مدربًا للفريق الأبيض.

أما البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك فهو يواجه الأهلي للمرة الأولى منذ قيادته للفريق الأبيض سواء في ولايته الأولى أو الثانية.

وحقق كلا المدربين نفس النتائج مع الأهلي والزمالك خلال قيادتهما للقطبين في الفترة الماضي.

باتشيكو قاد الزمالك في 7 مباريات، فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة مع وادي دجلة بالدوري، تأهل بالزمالك إلى نصف نهائي الكأس، سجل الفريق تحت قيادته 13 هدفًا واستقبل 5 أهداف.

موسيماني أيضًا قاد الأهلي في

7 مباريات فاز في 6 وتعادل مرة واحدة أمام بيراميدز في الدوري، صعد بالأهلي إلى نصف نهائي الكأس، سجل الأحمر تحت قيادته 14 هدفًا واستقبل هدفين فقط.

الأهلى والزمالك يتصارعان على حصد لقب الأميرة السمراء والتتويج على زعامة القارة الأفريقية بعد غياب، كما أن الفائز باللقب سيضمن المشاركة فى كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر فى شهر يناير المقبل بخلاف خوض كأس السوبر الأفريقى يوم 10 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة أمام نهضة بركان المغربى بطل الكونفيدرالية.

2.5 مليون دولار أمريكى «39 مليون جنيه مصرى تقريباً» سيحصل عليها بطل أفريقيا الليلة بينما يحصل الوصيف على 1.5 مليون دولار، وهى الجوائز التى رصدها الاتحاد الأفريقى «كاف» الذى اتخذ قراراً بمنع حضور الجماهير بسبب جائحة كورونا.

يدخل الأهلى والزمالك اللقاء بحثاً عن التتويج الغائب فالأحمر لم يفز بالبطولة منذ عام 2013 قبل 7 أعوام وهو الفريق الأكثر تتويجاً باللقب الأفريقى برصيد 8 مرات بينما حصد الزمالك البطولة 5 مرات كان آخرها عام 2002.

ولم يسبق أن تقابل الأهلى والزمالك فى نهائى دورى الأبطال ولكنهما تقابلا مرة وحيدة فى نصف النهائى عام 2005 وصعد الأهلى للنهائى بالفوز ذهاباً وإياباً وتقابلا مرتين فى دور الثمانية «المجموعات» بنسختى 2008 و2013 واللافت أن الأهلى يفوز باللقب دائماً حين يواجه الزمالك.

وتفوق الزمالك فى آخر لقاءين أمام الأهلى بعد الفوز بنتيجة 3-1 فى الدورى والفوز بركلات الترجيح فى كأس السوبر المحلى بالإمارات، بينما ألغيت مباراة قمة الدور الأول للدورى لانسحاب الزمالك وتم خصم 3 نقاط من رصيده.

ويدير اللقاء الحكم المغربى رضوان جيد، كما أن المباراة ستشهد حضوراً لافتاً لمؤمن زكريا سفير اللقاء النهائى تفعيلاً للمبادرة التى طرحها هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للكاف لدعمه فى محنته الصحية.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الذى أطلق مبادرة على أعلى مستوى لنبذ التعصب فى الفترة الأخيرة لتهدئة الأجواء بين جماهير الناديين.