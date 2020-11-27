بعثة المقاولون العرب تؤدي صلاة الجمعة في جيبوتى

ادت بعثة المقاولون العرب في جيبوتي صلاة الجمعة في فندق الاقامة وتواجدت بعثة الازهر الشريف المكونة من 5 شيوخ مقيمين في دولة جيبوتي ويقومون بتدريس المواد الشرعية والعربية في مدارس جيبوتي والخطابة في المساجد وحرصت بعثة الازهر على التقاط الصور التذكارية مع الجهاز الفني واللاعبين.

وقام احد شيوخ الازهر بالقاء خطبة الجمعة والتي كانت عن اداب الاسلام والاقتداء باخلاق وسنة النبي محمد. ويؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مرانه الاخير على ملعب جوليد بالعاصمة الجيبوتية استعدادا لمباراة ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية التي ستقام الرابعة عصر غدا السبت

بتوقيت القاهرة.

ويتجمع الفريق في فندق الاقامة في الثالثة للتحرك الى الملعب الذي يبعد عن مقر الاقامة ب١٥ دقيقة. وخضع الفريق لمسحة طبية قبل 48 ساعة من مباراة ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية والمقرر لها الرابعة عصر السبت بملعب جوليد بالعاصمة جيبوتي.

وتنص لوائح الاتحاد الافريقي على اجراء مسحة للتأكد من عدم وجود اصابات بفير وس كورونا قبل اللقاءات في البطولات الافريقية. وتضم البعثة 34 فردا من بينهم 21 لاعبا اختارهم عماد النحاس المدير الفني

ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام والمدربين احمد زهران ورامي عادل ورامي ربيع و محمد فتحي مدرب الحراس وعبد الرحمن عيسى مدرب الاحمال والجهاز الاداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل واخصائي التاهيل محمد صبحي وفتحي علي. ويترأس المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، بعثة الفريق بعد قرار مجلس إدارة النادي بإسناد مهمة رئاسة البعثة لرئيس النادي.

وضمت قائمة اللاعبين محمود ابو السعود وامير عابد ومحمد سمير وابراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة و فادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين واحمد داودا واحمد عربي ومحمد مجلي واحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.