شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفيسكي يدعم مصطفى محمد قبل النهائي الإفريقي أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قدم مهاجم بايرن ميونخ ومنتخب بولندا روبرت ليفاندوفيسكي الدعم لمهاجم الزمالك مصطفى محمد، قبل مواجهة نهائي إفريقيا بين الزمالك والأهلي مساء اليوم الجمعة.

وظهر مهاجم بايرن ميونخ في فيديو، قائلا: «أهلا مصطفى محمد، أتمنى لك التوفيق في المباراة النهائية، اعتن بنفسك وكل التوفيق».

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة حاسمة أمام غريمه التقليدى نادى الزمالك في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد 8 أهداف في 13 مباراة خاضها في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام.