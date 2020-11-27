شكرا لقرائتكم استاد القاهرة وش السعد على الزمالك فى نهائى إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الأهلى في التاسعة من مساء اليوم في نهائي دورى أبطال أفريقيا ، باللقاء الذى يقام بإستاد القاهرة ، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة ، ولا تٌعد هذه المباراة هي النهائي الأفريقي الأول الذى يخوضه الفريق الأبيض على ستاد القاهرة ، بل خاض لقاءان في نهائيات أفريقيا ، من قبل بالاستاد ، و انتهت جميعها بفوز الزمالك .

المرة الأولى ، في عام 1984 ، ألتقى الزمالك مع النيجيري شوتينج كلوب ، على ملعب ستاد القاهرة ، في ذهاب نهائي أفريقيا ، وانتهى اللقاء بفوز الأبيض بهدفين دون رد ، وفى العودة فاز على الفريق المنافس على أرضه وتوج باللقب .

وفى عام 1993، عاد الزمالك مرة أخرى إلى ستاد القاهرة ، عندما واجه أاشنتى كوتوكو الغانى ، في ذهاب نهائي أفريقيا ، وفى لقاء العودو تعادل الفريقان ، و تم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمت اللقاء بنتيجة 7/6 ، على ملعب ستاد القاهرة أيضا .

فى المقابل لم يلعب النادى الاهلى أى مباراة نهائية فى دورى أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة ، بل خاص كل المباريات على ملعب المقاولون ، و الكلية الحربية وبرج العرب .

وتٌصنف هذه المباراة أنها تاريخية ، لأنها أول نهائي يجمع فريقين من دولة واحدة ، بالإضافة إلى أنها اول مباراة نهائية تقام مندور واحد ، وليس بنظام الذهاب و العودة .