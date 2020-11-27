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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة
 

ينتظر عشاق الكرة الأفريقية عامة والمصرية خاصة يوم 27 نوفمبر على أحر من الجمر، لمتابعة نهائي دوري ابطال افريقيا بين الأهلي والزمالك، وهو الحدث الأول من نوعه أن يتأهل فريقان من نفس البلد لنهائى القارة الأفريقية.

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موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة
 

وتقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء اليوم الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى، باستاد برج القاهرة الدولي.

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القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك
 

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك على التردد الأرضي، داخل مصر هي "أون تايم سبورت"، حيث ستقوم بتغطية المباراة مع وجود أستوديو تحليلي قبل اللقاء وبعدها لمتابعة المباراة الأهم خلال السنوات الأخيرة بين قطبي الكرة المصرية باعتبارها المرة الأولى التى يلتقي فيها العملاقيين وجهاً لوجه في القارة السمراء.

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة
 

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

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موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة
 

وسبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.


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التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا
 

 يظل تشكيل الأهلي والزمالك لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، في ظل الإصابات التي تطارد اللاعبين في الفريقين جراء جائحة المستجد "كوفيد-19"، الشغل الشاغل لجماهير القطبين حتى موعد مباراة القرن الأفريقى.


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الأهلي والزمالك .. موسيماني يتنفس الصعداء
 

وتنفس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الصعداء عقب عودة الثلاثى المصاب جونيور أجاى، ومحمد هانى، والحارس على لطفى لتدريبات الفريق الجماعية، وباتوا جاهزين للمشاركة فى مباراة القمة، فيما تبدو حظوظ الثلاثى وليد سليمان ومحمود كهربا وصالح جمعه ضعيفه، فى اللحاق بالقمة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، إلا أن الثلاثى ينتظر أخبار سارة قد تأتى من خلال مسحة الكاف.

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 تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا
 

 

من المتوقع أن يعتمد موسيمانى على تشكيل مكوّن من في مباراة الزمالك:

 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

 

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

 

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي - محمد مجدي قفشه - حسين الشحات

 

في الهجوم: جونيور أجاى - مروان محسن

 

 الأهلي والزمالك .. الأبيض الأكثر حظا من الأحمر


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تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا
 

 

من المنتظر أن يعتمد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على تشكيل مكون من:

 

في حراسة المرمى: محمد أبو جيل

 

خط الدفاع: إسلام جابر - محمد عبد الغني - محمود علاء – أحمد عيد

 

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - كاسونجو - أحمد سيد زيزو

 

في الهجوم: أشرف بن شرقي - مصطفى محمد

 

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معلومات عن الأهلي قبل نهائى القرن مع الزمالك بدورى الأبطال
 

شهد آخر ظهور للنادى الأهلى فى المباراة النهائية بدورى الاأطال الأفريقى خسارة الأحمر من الترجى التونسى فى عام 2018.

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة
 

تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة
 

الاسم الكامل: النادى الأهلى للرياضة البدنية

اسم الشهرة: الفرسان الحمر

تأسس: 1907

الألقاب الأفريقية

دورى الأبطال - 8 مرات (1982، 1987 ، 2001 ، 2005 ، 2006 ، 2008 ، 2012 ، 2013)

كأس الكونفيدرالية - مرة واحدة (2014)

كأس السوبر - 6 مرات (2002 ، 2006 ، 2007 ، 2009 ، 2013 ، 2014)

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس - 4 مرات (1984 ، 1985 ، 1986 ، 1993)

الألقاب المحلية:

الدورى المصرى الممتاز - 42 مرة

كأس مصر - 36 مرة

كأس السوبر المصرى - 11 مرة

المدرب: بيتسو موسيمانى "جنوب أفريقيا"

قائد الفريق: محمد الشناوى

الهداف فى دورى الأبطال:  حسين الشحات (6 أهداف)

معلومات عن الزمالك قبل نهائى القرن مع الأهلي
 

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يسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة
 

آخر ظهور للزمالك فى المباراة النهائية كان 2016 ليكسر انتظار دام 14 سنة، لكنه لم يحصد اللقب وخسر أمام صن داونز (3-1) بمجموع المباراتين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة
 

تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة
 

الاسم الكامل: نادى الزمالك للألعاب

اسم الشهرة: الفرسان البيض

تأسس: 1911

الألقاب الافريقية

دورى الأبطال - 5 مرات (1984 ، 1986 ، 1993 ، 1996 ، 2002)

كأس الكونفيدرالية - مرة واحدة (2018-19)

كأس السوبر - 4 مرات (1994 ، 1997 ، 2003 ، 2020)

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس - مرة واحدة (2000)

الألقاب المحلية:

الدورى المصرى الممتاز - 12 مرة

كأس مصر - 27 مرة

كأس السوبر المصري - 4 مرات

المدرب: جيمى باتشيكو (البرتغال)

قائد الفريق: محمود عبد الرازق "شيكابالا"

الهداف فى دورى الأبطال:  مصطفى محمد (8 أهداف)

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موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة
 

يذكر أن الزمالك تأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة
 

 أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.

موعد مباراة الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة
 

 

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