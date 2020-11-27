شكرا لقرائتكم إبراهيم نور الدين حكم رابع في مباراة نهائي القرن الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين للتواجد كحكم رابع في مباراة نهائي القرن الأفريقي التي تجمع الزمالك و الأهلي في التاسعة مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولي ، وأخطر الاتحاد الأفريقي ، مسئولو اتحاد الكرة بإختيار الدولي نور الدين وتم إخطاره بالتواجد في الملعب.

جاء ذلك بعد أن أصيب الحكم الرابع الزامبي ‏جاني سيكازوي ، في مباراة الزمالك و الأهلي، بفيروس كورونا.

وسبق لإبراهيم نور الدين الحكم الدولي إدارة قمة الأهلي و الزمالك فى بطولة الدوري.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اختيار الجزائرى مصطفى غربال ، لإدارة المباراة النهائية بين الأهلى و الزمالك في دورى أبطال أفريقيا ، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة ، و التي تقام غدا على ستاد القاهرة في تمام التاسعة مساءا ، في حدث تاريخى لأول مرة يتحقق في الكرة المصرية بأن يلتقى الاهلى والزمالك في المنافسة على اللقب الأفريقي .

ونرصد فى السطور التالية أهم المعلومات عن الحكم الدولى الجزائرى مصطفى غربال :

- ولد مصطفى غربال في 1985 ويبلغ من العمر 35 عاما

- بدأ مسيرته مع التحكيم عام يونيو 2011

- دخل القائمة الدولية 2014

- يعمل فنى تكنولوجيا الاسنان

- عائد من الإصابة بفيروس كورونا حيث تعافى خلال الأيام الماضية

- أدار مباراة واحدة للأهلى في دورى الابطال عام 2018 وفاز الأحمر

- أدار مباراة للزمالك في دورى الابطال عام 2014 وانتهت بالتعادل السلبى

- تولى إدارة مباراة المصرى والهلال السودانى عام 2018 بالكونفدرالية وانتهت بهدف لكل فريق

- ظهر حكما للفار في لقاء الاهلى و الوداد في نصف نهائي النسخة الحالية وفاز الأحمر

- تولى مباراة الزمالك و الرجاء حكما للفار و فاز الأبيض

- تواجد ضمن قائمة تضم 8 حكام لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر .