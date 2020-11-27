شكرا لقرائتكم قبل نهائي القرن الأفريقي..دقيقة حداد على رحيل الأسطورة مارادونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الاتحاد الأفريقي على الوقوف دقيقة حداد على رحيل الأسطورة دييجو ارماندو مارادونا ، وذلك خلال مباراة الزمالك و الأهلي في نهائي القرن الأفريقي بدوري أبطال أفريقيا ، المقرر لها التاسعة مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولي ، وهي المرة الأولي التي يتواجه فيها فريقين من دولة واحدة في نهائي دورى أبطال افريقيا.

وودعت الأرجنتين أشهر أسطورة كروية مرت في تاريخها خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، دييجو مارادونا، الساحر المشاغب داخل الملاعب، والذي توفى إثر أزمة قلبية، عن عمر يناهز 60 عاما، وارتدى معجبوه قميصه الرياضي، وأمسكوه بكرات عليها توقيعه، وذرفت الدموع من مختلف الأجيال على لاعب كرة استثنائي ألهب مشاعر الجماهير بلمساته السحرية في الملاعب.

في سياق متصل ، كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، والمسئول عن تنظيم مباراة الزمالك والأهلى بنهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها التاسعة مساء غداً الجمعة، أن الفريق المهزوم فى مباراة الغد سيتم تسليمه ميداليات المركز الثانى فى غرفة خلع الملابس ولن يتواجد على المنصة، كنوع من الإجراءات الإحترازية بسبب فيروس كورونا.

تابع محمد فضل خلال ندوته فى اليوم السابع: الفائز من الزمالك والأهلى غداً سيتم تكريمه بالتواجد على المنصة وتسلم كأس البطولة، بينما تم الاتفاق خلال الاجتماع الأمنى على تواجد الفريق المهزوم في غرفة الملابس وتسلم الميداليات الخاصة بالمركز الثانى، وهذا الأمر تم التعامل به فى أكثر من بطولة بسبب فيروس كورونا.

يتولى محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مهمة المنسق بين الاتحاد الأفريقى الكاف والاتحاد المصرى فيما يتعلق بنهائى القرن بين الأهلى والزمالك، وأسفرت الاجتماعات بين الطرفين على إسناد هذه المهمة لمحمد فضل لتخرج المباراة لبر الأمان وبتنسيق كامل بين الكاف واللجنة الخماسية لتسهيل مهمة الطرفين لتقديم نهائى أفريقى مشرف للكرة المصرية.