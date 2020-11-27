«الشناوي يحرس العرين ومروان رأس حربة» .. التشكيل المتوقع لـ «الأهلي» في نهائي دوري أبطال إفريقيا

قال الكابتن فتحي مبروك، لاعب منتخب مصر والمدير الفني السابق لـلنادي الأهلي، إن لقاء الأهلي والزمالك اليوم في نهائي دوري ابطال إفريقيا سيشهد بعض المفاجآت، لافتا إلى أن التشكيل الخاص بالنادي الأهلى من الممكن أن يضم اللاعب العربي بدر.
وأضاف مبروك، خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنه من الممكن أن يلعب اللاعب حمدي فتحى فى الجانب الأيمن حالة عدم جاهزية محمد هاني، مشيرا إلى أن مباراة اليوم فرصة لـحسين الشحات ومحمد مجدى "قفشه" للظهور بشكل أفضل، وذلك بعد المباريات القوية التى قدمها فى الفترة الأخيرة.
وأكد أنه من المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المباراة بتشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هانى - رامى ربيعة - أيمن أشرف - على معلول
الوسط: عمرو السولية - حمدى فتحى - محمد مجدى "قفشه" - حسين الشحات أو العربي بدر بدلا من الشحات
الهجوم: جونيور أجاي - مروان محسن.
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