أحمد الأحمر يؤازر الأبيض: هنعملها النهاردة وهتبقى ليلة سعيدة على جمهور الملكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد الأحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادى الزمالك، على مؤازرة فريق الكرة الأول، قبل مواجهة الأهلى، الليلة، فى مباراة الحلم والقرن الإفريقى بنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا، فى المباراة التى المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، على أرضية إستاد القاهرة الدولى، وكتب عبر حسابه على تويتر: "إن شاء الله هنعملها النهاردة، وهتبقى ليلة سعيدة على كل جمهور الملكى".



أحمد الأحمر

ويلتقى عملاقا القاهرة الزمالك والأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولى فى ختام بطولة دورى الأبطال 2019 / 2020، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يجمع فيها نهائى دورى الأبطال بين فريقين من نفس البلد مصر، الفائز سيكون الخامس عشر من أرض الفراعنة بالبطولة، وبفارق تسعة ألقاب عن أى دولة أفريقية أخرى.

مباراة اليوم تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذى حرم القطبين من 6 لاعبين، إذ يغيب عن الأهلى الثلاثى اليو ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان، فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدى "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات فى حيرة كلاً من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى والبرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك.

فى المعسكر الأحمر، حاول موسيمانى طوال الأيام الماضية علاج الأخطاء الفردية التى ظهرت فى أداء لاعبيه فى المباريات الماضية ومنها مباراة أبوقير للأسمدة فى الكأس خاصة فيما يتعلق بالتمركز الخاطئ والتعامل بشكل سيئ مع الكرات العرضية والثابتة ، كما تحدث موسيمانى مع لاعبيه عن ضرورة تسليم الكرة سريعاً وعدم الإحتفاظ بها واللعب من لمسة واحدة من أجل إرباك المنافس، كما شرح المدير الفنى للاعبيه ضرورة إيقاف مفاتيح لعب الزمالك وأهمها الثلاثى القوى هجومياً مصطفى محمد وبن شرقى وأحمد سيد زيزو.

ويعول المدرب الجنوب أفريقى على خبرات بعض لاعبيه المؤثرين ويأتى فى مقدمتهم، على معلول وأجاى ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ومن خلفهم الحارس الدولى محمد الشناوى.