شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة وش السعد على الزمالك فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الأهلى فى التاسعة من مساء اليوم فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى استاد القاهرة، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة ،ولا تعد هذه المباراة هى النهائى الأفريقى الأول الذى يخوضه الفريق الأبيض على استاد القاهرة، بل خاض لقاءان فى نهائيات أفريقيا، من قبل بالاستاد، وانتهت جميعها بفوز الزمالك.

المرة الأولى، في عام 1984، التقى الزمالك مع النيجيري شوتينج كلوب، على ملعب استاد القاهرة، في ذهاب نهائي أفريقيا، وانتهى اللقاء بفوز الأبيض بهدفين دون رد ، وفى العودة فاز على الفريق المنافس على أرضه وتوج باللقب.

وفى عام 1993، عاد الزمالك مرة أخرى إلى استاد القاهرة ، عندما واجه أشنتى كوتوكو الغانى، في ذهاب نهائي أفريقيا، وفى لقاء العودو تعادل الفريقان، وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح على ملعب استاد القاهرة أيضا.

فى المقابل لم يلعب النادى الاهلى أى مباراة نهائية فى دورى أبطال أفريقيا على استاد القاهرة، بل خاص كل المباريات على ملعب المقاولون، والكلية الحربية وبرج العرب.

وتصنف هذه المباراة أنها تاريخية لأنها أول نهائي يجمع فريقين من دولة واحدة، بالإضافة إلى أنها اول مباراة نهائية تقام مندور واحد، وليس بنظام الذهاب والعودة.