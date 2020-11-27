شكرا لقرائتكم خبر عن #التاسعه_يا_اهلي #السادسه_يا_زمالك.. جماهير القطبين تبحث عن لقب الأميرة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة، تفصلنا عن نهائي القرن، بين فريقى الأهلى والزمالك، في دورى أبطال أفريقيا، والتي ينتظرها الملايين، ليس من المصريين فحسب، ولكن من كافة أنحاء الوطن العربى، وأيضا من كافة أنحاء العالم، حيث إن ديربى الأهلى والزمالك، من أقوى ديربيات العالم، فالفريقيان يبحثان عن لقب الأميرة السمراء، والغائب عن الأهلى منذ 7 سنوات، وعن الزمالك منذ 18 عاما.

جمهور كل فريق، بدأ المباراة مبكرا، ولكن على منصات التواصل الاجتماعى، حيث دشن جمهور الأهلى هاشتاج "التاسعة يا أهلى"، بينما دشن جمهور الزمالك هاشتاج "السادسة يا زمالك"، وتنافس جمهور الفريقين في التشجيع، والصور والفيديوهات القديمة، التي تدل على قوة كل فريق.



احمد دعبيس



التاسعة يا أهلى



رجب محمود



عمر

الشاب أحمد دعبس الأهلاوى قال مخاطبا فريق الأهلى، "عاهدناكم رجالا في الشدائد فكونوا علي الموعد"، بينما قال رجب محمود، "لا بأس انا استطيع ان اقف شامخ ضد اي شخص يحاول ان يشككني بنفسي او ان يحاول يهدم ثقتي بذاتي واثبت لهم بانني خلقت للقمه فقط"، بينما قال عمر، "لنفعلها يا أبطال.. لنجعل ليلتنا سعيدة .. لنجعل القارة كلها تهتز فرحا.. افريقيا الـ 74 شهيد عند الله.. افريقيا لـ 60 مليون مصرى.. روح الفانلة يا رجالة.. يارب.. التاسعة يا أهلى".



أبانوب



السادسة يا زمالك



محمد



مروة

وعلى الجانب الآخر، قالت الشابة مروة التي تشجع الزمالك، "ثقه في الله فوز أبيض بخطين حمرررر" وقال محمد، "حوار إنك مش عايز تنام عشان هتصحى تستنى الليل يجي وتروح ع القهوة تراقب 90 دقيقة وتشوف هيتحكم على مين بـ نهاية العالم، حوار مرعب بجد.. يابختك يابن المرزقة يالي ملكش فيها."، فيما قال الشاب أبانوب، "انا 21 سنة مشفتش فرقتي بتكسب بطولة أفريقيا حنى علينا المرادى"