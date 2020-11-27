شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى فى وجود ملوك النص حمدى والسولية قبل نهائى القرن.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعول عشاق النادى الأهلى كثيراً على الثنائى عمرو السولية وحمدى فتحى لاعبى خط وسط المارد الأحمر فى إيقاف انطلاقات لاعبى الزمالك خلال مباراة نهائى دورى الأبطال الافريقى التي تجمع الفريقين التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى في حدث تاريخى لعملاقى القارة الأفريقية، ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة أمام الزمالك في البطولة الأفريقية، حيث حقق الفوز في خمس مباريات مقابل التعادل في ثلاث مواجهات.

حقق الزمالك انتصاره الوحيد على الأهلي في بطولات القارة السمراء في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، حين فاز على المارد الأحمر (1-0) بالهدف الشهير لأيمن منصور، ليُتوج الفارس الأبيض بطلا لكأس السوبر الإفريقي عام 1994.

مباراة اليوم تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذي حرم القطبين من 6 لاعبين اذ يغيب عن الأهلي من الثلاثي ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات في حيرة كلاً من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والبرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك.

في المعسكر الأحمر، حاول موسيماني طوال الأيام الماضية علاج الأخطاء الفردية التىى ظهرت في أداء لاعبيه المباريات الماضية ومنها مباراة أبوقير للأسمدة في الكأس خاصة فيما يتعلق بالتمركز الخاطئ والتعامل بشكل سيئ مع الكرات العرضية والثابتة ، كما تحدث موسيماني مع لاعبيه عن ضرورة تسليم الكرة سريعاً وعدم الإحتفاظ بها واللعب من لمسة واحدة من أجل إرباك المنافس، كما شرح المدير الفني للاعبيه ضرورة إيقاف مفاتيح لعب الزمالك وأهمها الثلاثي القوي هجومياً مصطفى محمد وبن شرقي وأحمد سيد زيزو.

ويعول المدرب الجنوب أفريقي على خبرات بعض لاعبيه المؤثرين ويأتي في مقدمتهم، على معلول وأجاي ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ومن خلفهم الحارس الدولي محمد السناوي.

ونستعرض أبرز أرقام ثنائى خط وسط الاهلى قبل قرار الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للمارد الأحمر بإختيار التشكيل الاساسى بنهائى القرن..