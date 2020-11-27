تشكيل الأهلي المتوقع لنهائي القرن أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به نهائي القرن في مواجهة الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك على ملعب "ستاد القاهرة" في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويفقد الأهلي خدمات كل من لاعب الوسط المالي أليو ديانج وصانعي الألعاب وليد سليمان وصالح جمعة، بعدما ثبتت إيجابية عينة كورونا للثلاثي.

وسيعوض حمدي فتحي غياب أليو ديانج ليجاور عمرو السولية في وسط الملعب، على أن يتكون الخط الهجومي للأهلي من حسين الشحات، محمد مجدي "أفشة" والنيجيري جونيور أجايي خلف رأس الحربة مروان محسن.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية.

وسط الهجوم: حسين الشحات، محمد مجدي "أفشة"، جونيور أجايي.

وفي الهجوم: مروان محسن.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والأول منذ عام 2013 من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

وعلى الجانب الآخر، يحلم الزمالك باستعادة اللقب الغائب عنه منذ 18 عاما، حيث يعود آخر تتويج له بالبطولة الأغلى إلى عام 2002.