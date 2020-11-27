تشكيل الزمالك المتوقع لنهائي القرن أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به نهائي القرن في مواجهة الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الزمالك منافسه الأهلي على ملعب "ستاد القاهرة" في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويفقد الزمالك خدمات كل من الظهير الأيسر عبدالله جمعة، صانع الألعاب يوسف أوباما، وقلب الدفاع محمود حمدي "الونش" بعدما ثبتت إيجابية عينة كورونا للثلاثي.

وسيعوض محمد عبدالغني وإسلام جابر غياب عبدالله جمعة والونش في الدفاع، ويبدو أن محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق، هو الأقرب عن الكونجولي كابونجو كاسونجو للعب أساسيًا بدلا من أوباما.

وسيلعب شيكابالا دور صانع الألعاب وسط أحمد سيد زيزو على الجناح الأيمن والمغربي أشرف بنشرقي على الجناح الأيسر، خلف المهاجم مصطفى محمد.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمد عبدالغني، إسلام جابر.

الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، أشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

ويحلم الزمالك باستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عنه منذ 18 عاما، حيث يعود آخر تتويج له بالبطولة الأغلى إلى عام 2002.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه والأول منذ عام 2013 من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.