الزمالك يحلم بالتتويج الغائب منذ 18 عامًا

تعيش جماهير الزمالك حلم تحقيق اللقب الأفريقى السادس وتتجه الأنظار بشغف وترقب إلى استاد القاهرة الدولى حيث لقاء فريقها أمام المنافس التقليدى الأهلى.
رغم الصدمة التى تلقاها الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو بإصابة ثلاثة من لاعبيه الأساسيين بفيروس كورونا المستجد بعد المسحة التى أجراها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الكاف أمس الأولوهم عبدالله جمعة ويوسف أوباما وحمدى الونش، إلا أن المدير الفنى حرص على التأكيد للاعبين أنهم جميعا رجال وعلى قدر المسئولية.
وأنه رغم اعترافه بأنها غيابات مؤثرة إلا أن هناك لاعبين قادرين على تعويض غياب زملائهم حيث من المتوقع أن يتمالدفع بإسلام جابر ناحية الشمال بديلا لعبدالله جمعة ويمكن أن يتم إشراك محمود عبدالرازق شيكابالا بدلا من أوباما، وإن كان المدير الفنى أخفى التشكيل الأساسى وأصر أن يعلنه داخل غرفة الملابس قبل المباراة بساعتين. الزمالك استعد للمباراة وسط حالة من الروح المعنوية المرتفعة للاعبين بعد التأهل إلى نصف نهائى كأس مصر عقب الفوز الصعب الذى تحقق على فريق إف سى مصر بهدفين مقابل هدف السبت الماضى.
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