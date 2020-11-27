بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 27/11/2020 بجودة عالية HD في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ولكن تبقى المخاوف كبيرة من تكرار نفس السيناريو الذي مر به المارد الأحمر حينما وصل إلى المشهد الختامي للبطولة في آخر مناسبتين، حيث خسر اللقب في المرة الأولى على يد فريق الوداد البيضاوي المغربي ثم في المرة الثانية على يد فريق الترجي الرياضي التونسي.

وكان مشوار الفريق الأهلاوي حافلاً خلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وخاصة بداية من الدور ربع النهائي الذي أطاح فيه بمنافس عنيد مثل فريق صن داونز الجنوب أفريقي، حيث فاز عليه ذهابًا على الأراضي المصرية بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يكتفي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في لقاء الإياب على أراضي دولة جنوب أفريقيا، وفي الدور نصف النهائي أطاح هذه المرة بمنافس آخر شرس للغاية يتمثل في فريق الوداد البيضاوي، حيث فاز عليه ذهابًا على الأراضي المغربية بهدفين مقابل لا شيء، قبل أن يجدد فوزه في لقاء الإياب على الأراضي المصرية وهذه المرة بنتيجة ثلاثة أهداف

مقابل هدف واحد.

موعد مباراة الزمالك والأهلي الجمعة في نهائي دوري أبطال إفريقيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الزمالك ضد الأهلي بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2020 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة:

العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك

بث مباشر مباراة الزمالك ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تُذاع المباراة في نهائي دوري أبطال إفريقيا في يوم الجمعة عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر Al Ahly vs Zamalek في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا عبر قناة BEIN SPORTS HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي.

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