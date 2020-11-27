يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر Al Ahly vs Zamalek في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك Al Ahly vs Zamalek في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 البث المباشر لمباراة الاهلي والزمالك يوتيوب ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والأهلي الجمعة 27/11/2020 في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يطمح فريق الزمالك في العودة من جديد إلى التربع على عرش كرة القدم الأفريقية بعد غياب لعدة سنوات طويلة، على أن تكون مهمته معقدة للغاية في مساء يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2020 حينما يصطدم مع غريمه التقليدي فريق الأهلي على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة في أول نهائي مصري في تاريخ البطولة.

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي بث مباشر اليوم 27-11-2020 في نهائي دوري أبطال إفريقيا وتُنقل مباراة الزمالك ضد الأهلي بث مباشر من خلال موقع الوفد لنقل المباريات عبر شبكة الإنترنت، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد الزمالك ضد الأهلي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الدور النهائي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

آخر استعدادات الزمالك لمُباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا: يلا شوت

مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد الأهلي الجمعة 26/11/2020 في نهائي دوري أبطال إفريِقيا

تابع لايف مباراة الزمالك والأهلي مباشر، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الأهلي، وهو يسعى إلى مواصلة مشواره الناجح في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث قدم الفارس الأبيض عروضًا مميزة للغاية انطلاقًا من دور المجموعات إلى غاية الدور نصف النهائي مما جعله يستحق الوصول إلى المشهد الختامي في نهاية المطاف.

وكان مشوار فريق الزمالك معقدًا للغاية بداية من الدور ربع النهائي في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث واجه في ذلك الدور نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب في آخر موسمين على التوالي، وتمكن فريق الزمالك من تحقيق الفوز في لقاء الذهاب على الأراضي المصرية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وفي لقاء الإياب تعرض فريق الزمالك إلى

الخسارة بهدف وحيد مقابل لا شيء على الأراضي التونسية إلا أن ذلك لم يمنعه من التأهل في نهاية المطاف.

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي بث مباشر اليوم 27-11-2020 في نهائي دوري أبطال إفريقيا ولا يختلف الحال كثيرًا في الدور نصف النهائي، حيث وجد فريق الزمالك نفسه على موعد مع مباراة أخرى في غاية الصعوبة أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي، ولكن فريق الزمالك حسم الأمور منذ لقاء الذهاب على الأراضي المغربية بعدما نجح في تحقيق الانتصار بهدف وحيد مقابل لا شيء، ومن ثم جدد فوزه في لقاء الإياب وهذه المرة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

آخر إِستعدادات الأهلي قبل ملاقاة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة :يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد الأهلي

مباراة الزمالك والأهلي بث مباشر، وسوف يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الزمالك، بعدما أبهر جماهيره الغفيرة في كل مكان بالعروض الاستثنائية التي قدمها خلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا مما ساهم في النهاية في وصوله إلى المباراة النهائية،